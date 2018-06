Berlin (AFP) Im Fall einer neuen großen Koalition will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusätzliche finanzielle Spielräume in den nächsten Jahren vor allem für Investitionen in die Digitalisierung sowie Mehrausgaben in den Bereichen Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik nutzen. Angesichts der starken Konjunktur und den daraus resultierenden Steuereinnahmen "können wir seriös sagen, dass es solche zusätzlichen Spielräume geben wird", sagte Merkel am Donnerstag nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin.

