Offenbach (dpa) - Am Wochenende meldet sich der Winter in Deutschland wieder zurück. Gebietsweise muss mit kurzen Schneeschauern gerechnet werden, die in den Niederungen mit Regen vermischt sein können.

Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schneit es im Bergland sowie nahe der Alpen mitunter für längere Zeit. Oberhalb von 400 bis 600 Metern herrscht Frost. Ansonsten klettern die Temperaturen tagsüber auf Werte zwischen 1 und 6 Grad.

Der Samstag präsentiert sich vor allem im Norden stark bewölkt, im Rest des Landes zeigt sich ab und zu die Sonne. In der Nacht zum Sonntag bewegen sich dichte Wolken über der Republik. Bei leichtem Frost herrschen dann zwischen 0 und -5 Grad, im höheren Bergland etwa -9 Grad. Daher ist mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen.

Am Sonntag bleibt es winterlich. Bei wechselnder bis starker Bewölkung entwickeln sich Schneeschauer, "nennenswerte Neuschneemengen wird es wahrscheinlich aber nicht mehr geben", heißt es vom DWD. Die Tageshöchsttemperaturen liegen im Flachland zwischen 0 und 4 Grad, im Bergland herrscht bereits in einer Höhe von etwa 400 Metern bei -4 bis -1 Grad leichter Dauerfrost.

Der Winter setzt sein Comeback zum Wochenstart fort. Zwar schwächen sich die Schneeschauer in der Nacht zum Montag ab; allerdings muss mit Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes und daher auch mit Frost in den meisten Landesteilen gerechnet werden. Tagsüber hält sich an den Nord- und Osträndern der Mittelgebirge sowie an den Alpen die starke Bewölkung.

Zeitweise schneit es leicht. An der Ostsee sorgen Schneeschauer für winterliche Straßenverhältnisse. Ansonsten sind vereinzelt Schauer zu erwarten und zwischen dichten Wolkenfeldern zeigt sich auch mal die Sonne. Die Temperaturen erreichen höchstens -4 bis 3 Grad.

