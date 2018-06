Berlin (AFP) SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht in den Koalitionsgesprächen mit der Union trotz Fortschritten die "entscheidenden Tage" noch bevorstehen. "Wir sind heute große Schritte vorangekommen", sagte Klingbeil am Freitagabend nach den Beratungen mit der Union in der SPD-Parteizentrale. Er verwies auf Einigungen in der Familienpolitik und Beschlüsse gegen Kinderarmut.

