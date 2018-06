Berlin (AFP) CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat das Ziel bekräftigt, bis Sonntag die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD abzuschließen. "Die Bürgerinnen und Bürger wollen eine funktionsfähige Koalition, eine stabile Bundesregierung", sagte Scheuer in der Nacht zum Freitag nach einem Treffen der Spitzenrunde von CDU, CSU und SPD in Berlin. "Und alle sind bestrebt, an diesem Werk zu arbeiten."

