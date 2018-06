Berlin (AFP) Vor dem Einstieg in die Schlussphase der Koalitionsverhandlungen ist das SPD-Präsidium am Freitagmittag zu vorbereitenden Beratungen zusammengekommen. SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil hob bei seiner Ankunft an der Parteizentrale in Berlin vor allem die in der Nacht zuvor erreichten Fortschritte im Bildungsbereich hervor: "Wir haben wirklich ein großes Paket geschnürt. Ich bin froh, dass das gelungen ist."

