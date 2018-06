Hannover (AFP) Verdi-Chef Frank Bsirske hat Union und SPD aufgefordert, in der entscheidenden Phase der Koalitionsverhandlungen eine Lösung beim Streitthema sachgrundlose Befristung zu finden. Die Union habe in ihrem Wahlprogramm Maßnahmen gegen den Missbrauch von Befristungen angekündigt, sagte Bsirske dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstagsausgaben). Beide Seiten sollten in der Lage sein, eine vernünftige Lösung miteinander zu vereinbaren "und dem Befristungswahnsinn ein Ende zu setzen".

