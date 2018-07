Willingen (dpa) - Der Gesamtweltcup-Führende Richard Freitag darf bei der Olympia-Generalprobe in Willingen auf einen weiteren Sieg hoffen. Nach einem Sprung auf 149,5 Meter liegt der 26 Jahre alte Sachse zur Halbzeit auf dem zweiten Rang.

Sieben Tage vor dem ersten Olympia-Einzel in Pyeongchang fehlen ihm damit nur 3,7 Punkte auf den Führenden Kamil Stoch aus Polen, der seinen Versuch auf 146 Meter sicherer landen konnte als Freitag. Auch Vorjahressieger Andreas Wellinger ist vor 21 000 Zuschauern an der ausverkauften Mühlenkopfschanze auf Rang fünf bestens im Rennen.

Bei dem neuen Modus "Willingen Five" gewinnt der Springer, der aus einem Quali-Sprung und vier Wettkampf-Versuchen in Willingen die meisten Punkte erzielt, 25 000 Euro. Am Sonntag (10.20 Uhr) wird bereits morgens gesprungen, um den Athleten eine zeitige Abreise nach Südkorea zu ermöglichen.

