Berlin (AFP) Die Koalitionsgespräche von Union und SPD gehen aller Voraussicht nach in die Verlängerung. Ein Abschluss der Verhandlungen noch am Sonntag gelte als "ausgeschlossen", hieß es am Rande der Gespräche im Willy-Brandt-Haus der SPD aus Parteikreisen. Bei den Konfliktthemen Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik gab es demnach am frühen Sonntagabend noch keine Einigung.

