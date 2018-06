Addis Abeba (AFP) Seit 2015 sind in Äthiopien fast eine Million Menschen wegen eines Konflikts zwischen zwei Volksgruppen vertrieben worden. Allein im vergangenen Jahr hätten 700.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen, heißt es in einem Bericht des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Hilfe (Ocha), welcher der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag.

