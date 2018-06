Straßburg (AFP) Der Skandal um Abgasexperimente mit Affen und Menschen hat im Europaparlament große Empörung hervorgerufen. Die "Skrupellosigkeit der Automobilindustrie kennt keine Grenzen", betonte der luxemburgische Grüne Claude Turmes am Montagabend in Straßburg während einer Debatte um die Affäre, in die mehrere deutsche Autobauer, unter ihnen Volkswagen, verwickelt sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.