Dresden (AFP) In der politischen Kultur Sachsens gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage im Auftrag der "Sächsischen Zeitung" hervorgeht, sind im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nur 40 Prozent der Bürger mit der Demokratie zufrieden. Dies sei ein Tiefstwert im Freistaat. Zugleich sei in der Region das Misstrauen gegenüber Politikern mit 85 Prozent so hoch wie sonst nirgendwo.

