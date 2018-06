Quito (AFP) Bei einem Referendum in Ecuador haben die Wähler am Sonntag einer einer unbegrenzten Wiederwahl von Präsidenten eine Absage erteilt. Vorläufigen Ergebnissen zufolge stimmten 64 Prozent der Ecuadorianer für die Aufhebung eines entsprechenden Gesetzes, wie die Wahlbehörden mitteilten. Das Referendum war von Präsident Lenin Moreno angesetzt worden, um seinem Amtsvorgänger und ehemaligen Verbündeten Rafael Correa eine Rückkehr an die Staatsspitze zu verwehren.

