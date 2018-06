Peking (AFP) Mit scharfen Worten hat sich China jegliche Einmischung in den Fall des festgenommenen schwedischen Staatsbürgers Gui Minhai verbeten. Schweden solle den "gegenseitigen Respekt" nicht weiter "untergraben", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, am Dienstag in Peking.

