Düsseldorf (AFP) Mehr als ein Jahr nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen aus dem nordrhein-westfälischen Neuss beginnt Ende Februar der Prozess gegen den 22-Jährigen. In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf muss sich der Angeklagte Kevin T. wegen Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung und Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat verantworten, wie das OLG am Dienstag mitteilte. Der Prozess startet am 22. Februar.

