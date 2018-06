Berlin (AFP) SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Verhandlungen von Union und SPD über die Neuauflage einer großen Koalition am Dienstag abgeschlossen werden. "Ich hoffe, das kriegen wir heute hin", sagte Schneider am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". 90 bis 95 Prozent seien geschafft, aber die entscheidenden fünf Prozent seien noch wichtig. Die Unterhändler wollen die Verhandlungen am Dienstagvormittag fortsetzen.

