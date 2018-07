Berlin (AFP) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bewertet den Koalitionsvertrag von Union und SPD zum großen Teil positiv. Das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit sei überfällig gewesen, erklärte DGB-Chef Reiner Hoffmann am Mittwoch. Der DGB begrüßte auch "die Beschlüsse zu mehr Investitionen in Bildung, in den Wohnungsbau, und in nachhaltigen Verkehr und Mobilität".

