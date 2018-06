Berlin (AFP) Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer sieht in dem Inhalt des Koalitionsvertrags von CDU, CSU und SPD eine Antwort auf die Verluste der drei Parteien bei der Bundestagswahl. Mit den Vereinbarungen hätten sie eine "Antwort gefunden auf das für uns alle so schwierige Wahlergebnis", sagte Seehofer am Mittwoch in Berlin auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz.

