Potsdam (dpa) - Vor Taiwan hat sich nach dem schweren Erdbeben mit mindestens sieben Toten erneut ein starkes Beben ereignet. Das Helmholtz-Zentrum in Potsdam gab die Stärke nahe der schon vom ersten Beben stark getroffenen Stadt Hualien am Mittwoch mit 5,6 an, die US-Erdbebenwarte mit 5,7.

Über weitere Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Den Angaben zufolge ereignete sich das Beben in einer Tiefe von zehn Kilometern. Nach dem Beben vom späten Dienstagabend (Ortszeit), das Taiwans Wetterbehörde zufolge eine Stärke von 6,0 gehabt hatte, hatte es bereits eine ganze Reihe von Nachbeben gegeben.

Die Rettungsarbeiten dauerten in Hualien an. Bis zu 63 Menschen galten nach Angaben des Rettungseinsatzzentrums noch als vermisst. Viele von ihnen wurden in einem nach dem Beben schrägstehenden Hochhaus namens "Yunmen Cuiti​ Building" vermutet. 262 Menschen waren den Behörden zufolge verletzt worden.

In der Nähe von Taiwan treffen zwei tektonische Platten aufeinander, auf der Insel bebt immer wieder die Erde.

