Berlin (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat seinen Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche abgesagt. Eine Teilnahme sei nicht geplant, hieß es am Donnerstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Gabriel hatte auch nicht an der Auftaktveranstaltung zu der Konferenz am Donnerstag in der bayerischen Landesvertretung in Berlin teilgenommen.

