Berlin (AFP) Nach der Rückzugsankündigung von SPD-Chef Martin Schulz haben Parteilinke und Gegner einer großen Koalition zu einer Urwahl über den künftigen Parteivorsitz aufgerufen. Dazu forderten Bundestagsabgeordnete und Landespolitiker sowie der Verein "NoGroKo" Schulz und den gesamten SPD-Vorstand am Donnerstag in einem offenen Brief auf. Sie reagierten damit auf die Ankündigung von Schulz, die Parteiführung an Fraktionschefin Andrea Nahles übergeben zu wollen.

