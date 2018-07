Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat die sofortige Freilassung des Leiters der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien, Ojub Titijew, gefordert. Die russischen Staatsorgane müssten die Grundrechte des 60-Jährigen "uneingeschränkt achten", verlangte das Straßburger Parlament am Donnerstag in einer Entschließung. Dazu gehörten der Zugang zu einem Anwalt, zu ärztlicher Versorgung und die Wahrung der körperlichen Unversehrtheit des Aktivisten. Titijew müsse zudem vor "Schikanen durch die Justiz" geschützt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.