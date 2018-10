Pyeongchang (AFP) Kurz vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang hat sich das Noro-Virus dort weiter ausgebreitet. Insgesamt 128 Menschen, zumeist Sicherheitskräfte, seien inzwischen an dem gefürchteten und hochansteckenden Magen-Darm-Virus erkrankt, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Von den Athleten habe sich niemand angesteckt, versicherten sie. Sollte einer der Wettbewerbsteilnehmer erkranken, würde das die Gastgeber in große Verlegenheit bringen.

