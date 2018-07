Washington (AFP) Bei Angriffen der US-geführten Militärkoalition in Syrien sind nach Angaben aus Washington mehr als hundert regierungstreue Kämpfer getötet worden. Er gehe davon aus, dass mehr als hundert regierungstreue syrische Soldaten im Kampf gegen die oppositionellen Syrischen Demokratischen Kräfte und Truppen der Koalition getötet wurden, sagte ein US-Militärvertreter am Donnerstag in Washington. Bei den Angriffen der Koalition habe es sich um "Selbstverteidigung" gehandelt.

