Washington (AFP) Der US-Halbleiterkonzern Qualcomm hat auch das aufgebesserte Übernahmeangebot seines Konkurrenten Broadcom zurückgewiesen. Allerdings erteilte Qualcomm den Bestrebungen des Wettbewerbers in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief keine endgültige Absage. Das kalifornische Unternehmen zeigte sich bereit, das Angebot des in Singapur ansässigen Konkurrenten bei einem Treffen zu besprechen.

