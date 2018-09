Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt gibt es noch keine Aufbruchstimmung. Während sich am Markt die Stimmen häuften, dass die jüngsten Turbulenzen an den Weltbörsen noch nicht ausgestanden sind, fiel der Dax am Nachmittag um 0,83 Prozent auf 12 485,74 Punkte.

Damit erholte er sich etwas vom Tief zur Mittagszeit, als er in der Nähe von 12 400 Punkten stand. Der Mittelgroße-Werte-Index MDax sank um rund 1 Prozent auf 25 620,31 Punkte, während es für den TecDax der Technologiewerte um 1,62 Prozent auf 2517,57 Zähler bergab ging. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel außerdem um etwa 0,8 Prozent. An den derzeit tonangebenden US-Börsen wird derweil am Donnerstag mit einem stabilen Auftakt gerechnet.

Neben den allgemeinen Marktschwankungen schauten die Investoren auch verstärkt auf die voranschreitende Berichtssaison der Unternehmen. Ein besser als erwarteter Jahresbericht machte die Papiere der Commerzbank mit einem Anstieg um 2,5 Prozent zu einer positiven Ausnahme im Dax. Auch eine 2018 wieder geplante Dividende überzeugte die Anleger. Auch die Papiere der Deutschen Bank rückten zuletzt um 2,4 Prozent vor. Sie erholten sich so von einem tagelangen Kursrutsch.

Auf der langen Verliererliste standen Lufthansa-Aktien mit einem Abschlag von rund 2 Prozent weit oben. Nach der am Vortag erzielten Einigung im Tarifstreit mit dem Bodenpersonal stufte Kepler Cheuvreux die Aktien auf "Reduce" ab.

Der Euro kam am Donnerstag weiter von seinem jüngsten Höhenflug zurück. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2269 US-Dollar gehandelt, zeitweise erreichte sie ihr tiefstes Niveau seit mehr als zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,2338 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,47 Prozent am Vortag auf 0,52 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,28 Prozent auf 138,77 Punkte. Der Bund-Future gab leicht um 0,13 Prozent auf 157,82 Zähler nach.