Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Freitag recht besonnen auf erneute Turbulenzen an der Wall Street reagiert. Der Dax entwickelte sich zur Mittagszeit mit einem Abschlag von 0,28 Prozent auf 12 225,88 Punkte relativ stabil.

Ein Stück weit war er den etwa 4-prozentigen Verlusten in New York aber am Vortag schon nach unten gefolgt, als er selbst etwa 2,6 Prozent einbüßte.

Der Mittelwerte-Index MDax stand am Freitagmittag 0,40 Prozent tiefer bei 25 133,68 Punkten, während es für den TecDax der Technologiewerte um 0,42 Prozent auf 2465,99 Zähler nach oben ging. Der EuroStoxx 50 bewegte sich mit knapp einem halben Prozent im Minus.

Der Dow Jones Industrial war am Vorabend nochmals um mehr als 1000 Punkte abgerutscht und hatte dann am Freitagmorgen auch die Märkte in Asien deutlich mit nach unten gezogen. Die Angst vor steigenden Zinsen halte die US-Börsen im Würgegriff, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Höhere Zinsen machen Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver, zudem verteuern sie Investitionen und können so Aktienmärkte und produzierende Unternehmen belasten. Im bisherigen Wochenverlauf steuert der Dax auf ein Minus von etwas mehr als 4 Prozent zu - weniger als der Dow mit bislang fast 6,5 Prozent.

Unter den deutschen Einzelwerten setzten die Aktien der Lufthansa am Freitag ihren Kursrutsch vom Vortag mit einem Minus von rund 1,4 Prozent fort. Bei der Fluggesellschaft mehren sich derzeit die negativen Analystenstimmen. Tags nach einer Abstufung durch Kepler Cheuvreux folgte nun Barclays mit einer weniger optimistischen Einschätzung. Analyst Rishika Savjani sorgt sich darum, ob die Lufthansa die hohen Markterwartungen erfüllen kann.

Bei der Commerzbank scheint die Euphorie, die am Vortag zeitweise aufgrund erfreulicher Zahlen und einer für 2018 in Aussicht gestellten Dividende aufkeimte, verflogen. Die Papiere büßten am Dax-Ende etwa 3 Prozent ein. Schon am Vortag konnten sie ihre zwischenzeitlich deutlichen Gewinne nicht verteidigen.