Straubing (AFP) SPD-Vize Olaf Scholz hat klargestellt, dass seine Partei erst nach dem Mitgliederentscheid zur großen Koalition über die Besetzung von Kabinettsposten entscheiden will. "Gerade werben wir dafür, dass die Mitglieder der SPD für die Annahme der Koalitionsvereinbarung stimmen", sagte Scholz dem "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" (Montagsausgabe). Über die Ministerämter in einer großen Koalition "entscheiden wir nach dem SPD-Mitgliedervotum, dessen Ergebnis am 4. März vorliegen soll".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.