New York (dpa) - "Fifty Shades of Grey"- bleibt Kinokassenmagnet: Der dritte Teil der Erotikreihe, "Fifty Shades of Grey – Befreite Lust", spielte an seinem Eröffnungswochenende in den USA und Kanada rund 38,8 Millionen Dollar, also etwa 32 Millionen Euro ein, berichtet der "Hollywood Reporter". Das war zwar weniger als die beiden Vorgängerfilme an ihren jeweiligen Eröffnungswochenenden eingespielt hatten, reichte aber dennoch für den ersten Platz.

