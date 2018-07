Hamburg/Berlin (dpa) - An diesem Dienstag will die SPD-Spitze besprechen, ob Andrea Nahles kommissarisch sofort den Parteivorsitz von Martin Schulz übernehmen soll.

"Es wird am Dienstag eine Präsidiumssitzung geben, auf der wir über den weiteren Weg beraten", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Das sei alles, was er dazu sagen könne.

Nach dem Debakel um Schulz, der nach der Aufgabe des Vorsitzes wegen Widerstands an der Basis auch nicht Außenminister in der geplanten Koalition mit der CDU/CSU werden wird, wächst der Druck, rasch klare Verhältnisse zu schaffen. Denn in den kommenden Wochen steht bis zum 2. März der Entscheid der rund 463 000 SPD-Mitglieder über den Eintritt in die große Koalition an.

Schulz wollte eigentlich erst anschließend den Parteivorsitz an die Chefin der SPD-Bundestagsfraktion abgeben. Stimmt die Mehrheit der SPD mit Ja, könnte sich die seit 2005 amtierende Merkel erneut zur Regierungschefin wählen lassen. 2013 hatten die SPD-Mitglieder mit 75,96 Prozent der großen Koalition zugestimmt.

Nach jetzigem Stand soll Schulz mit Nahles bei Regionalkonferenzen um die Zustimmung der Basis werben. Wenn das Präsidium grünes Licht für einen sofortigen Stabwechsel gibt, müsste Nahles binnen drei Monaten von einem Sonderparteitag gewählt werden.

Dem Präsidium gehören 15 Personen an: die neunköpfige Parteispitze mit Schulz, seinen sechs Stellvertretern, Generalsekretär Klingbeil, Schatzmeister Dietmar Nietan, dem Europabeauftragten Udo Bullmann und Bundesgeschäftsführerin Nancy Böhning. Hinzu kommen sechs Beisitzer.

Nach einer Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" glauben nur 33 Prozent der Bürger, dass die SPD unter Nahles wieder erfolgreicher wird. 52 Prozent gehen davon nicht aus. 57 Prozent der Befragten wünschten sich eine Zustimmung der SPD-Mitglieder zur großen Koalition, 38 Prozent hofften auf eine Ablehnung. Bei den SPD-Anhängern waren 84 Prozent für Zustimmung, bei den Unions-Anhängern 87 Prozent.