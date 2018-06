Berlin (dpa) - Die SPD-Vizevorsitzende Manuela Schwesig hat sich für einen schnellen Wechsel an der Parteispitze ausgesprochen. Sie unterstütze sehr, dass Andrea Nahles zügig den Vorsitz der SPD übernehme, sagte sie in den ARD-"Tagesthemen". Es sei sinnvoll, dass die älteste Partei Deutschlands ein junges und auch ein weibliches Gesicht bekomme. Am Dienstag will das SPD-Präsidium beraten, ob Fraktionschefin Andrea Nahles den Parteivorsitz sofort kommissarisch vom Martin Schulz übernimmt. Bisher war geplant, dass sie erst nach dem Mitgliedervotum über eine große Koalition im März antritt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.