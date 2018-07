Nürnberg (AFP) Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Nürnberg am Montagnachmittag bis zu 6000 Anwohner vorübergehend die Gefahrenzone verlassen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde der 45 Kilogramm schwere Sprengkörper am Morgen bei Gleisarbeiten im Bereich des Hauptbahnhofs gefunden. Er soll demnach am frühen Abend von Experten entschärft werden, wenn die Evakuierung des gefährdeten Gebiets beendet ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.