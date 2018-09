Wien (AFP) Beim Zusammenstoß zweier Züge in der österreichischen Steiermark ist am Montag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bis zu 20 weitere Menschen wurden verletzt, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Montag unter Berufung auf das Rote Kreuz meldete.

