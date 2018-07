Nuku'alofa (AFP) Im Inselstaat Tonga ist wegen eines schweren Wirbelsturms der Notstand ausgerufen worden. In der Hauptstadt Nuku'alofa wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Meteorologen rechnen damit, dass der Sturm "Gita", der sich Tonga mit 275 Stundenkilometern näherte, am Abend als ein Zyklon der höchsten Stufe fünf auf Land trifft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.