Miami (AFP) Der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt sich und könnte einer neuen Studie zufolge bis zum Ende des Jahrhunderts 65 Zentimeter betragen. Diese Zahl, die mit Schätzungen der UNO übereinstimmt, könnte für Küstenstädte ernsthafte Folgen haben, heißt es in der am Montag vom US-Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) veröffentlichten Untersuchung.

