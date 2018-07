New York (AFP) Der Urheber des Bombenanschlags im New Yorker Ausgehviertel Chelsea vom September 2016 ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 30-Jährige Ahmad Khan Rahimi bleibe "extrem gefährlich", begründete ein New Yorker Richter am Dienstag das Strafmaß. Eine andere Strafe als lebenslänglich sei nicht zu rechtfertigen.

