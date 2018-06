Stockholm (AFP) Prinz Henrik von Dänemark, Ehemann der dänischen Königin Margarethe II., ist gestorben. Er sei am Dienstagabend in Schloss Fredensborg gestorben, seine Frau und seine beiden Söhne seien bei ihm gewesen, teilte das Königshaus am Mittwoch mit. Der gebürtige Franzose wurde 83 Jahre alt.

