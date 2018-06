Hamburg (AFP) Fast drei Viertel aller Frauen wurden einer Umfrage zufolge schon einmal sexuell belästigt. 74 Prozent gaben in der am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die Zeitschrift "Stern" an, schon auf die eine oder andere Art sexuell belästigt worden zu sein.

