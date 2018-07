Kuwait-Stadt (AFP) Kuwait will den Wiederaufbau im Nachbarland Irak mit zwei Milliarden Dollar (1,6 Millionen Euro) unterstützen. Bagdad erhalte einen Kredit in Höhe von einer Milliarde Dollar, die andere Hälfte des Geldes werde in mehrere Projekte investiert, sagte der Emir des Golfstaats, Scheich Sabah al-Ahmad al-Sabah, am Mittwoch bei der Geberkonferenz für den Irak in Kuwait-Stadt. Die Türkei kündigte an, fünf Milliarden Dollar in Form von Darlehen und Investitionen bereitzustellen.

