Johannesburg (AFP) Südafrikas umstrittener Staatschef Jacob Zuma hat die Bemühungen seiner Partei ANC zu seiner Absetzung als "sehr unfair" bezeichnet. "Niemand hat jemals die Gründe genannt. Niemand sagt, was ich getan habe", sagte Zuma am Mittwoch im Fernsehsender SABC. Seinen Rücktritt verkündete der Präsident in dem TV-Interview nicht - er kündigte aber für Mittwoch eine weitere Stellungnahme an.

