Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag geprüft, ob die Online-Verkaufsplattform Amazon mit ihrer Suchfunktion Händler benachteiligt. In einem Fall hatte der Sporttaschenhersteller Ortlieb geklagt. Bei der Eingabe des Suchbegriffs "Ortlieb" in die interne Suchmaschine von Amazon erscheinen dann auch Produkte von Konkurrenten. Ortlieb selbst hat jedoch keine Verträge mit Amazon.

