Düsseldorf (AFP) Rund zweieinhalb Jahre nach dem Kauf des Babykostherstellers Alete vom Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé will die Stuttgarter Investorengruppe BWK ihre Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen laut einem Medienbericht wieder loswerden. Ein erster Versuch sei Ende vergangenen Jahres gescheitert, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Freitag. Auf die Bilanzen von Alete drücken demnach hohe Verluste.

