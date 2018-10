Freiburg (AFP) In Baden-Württemberg ist ein wegen versuchten Totschlags verurteilter 36-jähriger Mann aus der Haft geflohen. Nach ihm wird nun öffentlich gefahndet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Er floh demnach am Sonntagabend aus dem Zentrum für Psychiatrie Emmendingen während eines genehmigten Ausgangs innerhalb des Krankenhauses.

