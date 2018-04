Berlin (AFP) Angesichts zunehmender internationaler Spannungen und dem teilweisen Rückzug der USA aus multilateraler Verantwortung fordert der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin, Volker Perthes, mehr europäische Eigeninitiative. Die Vereinigten Staaten seien "keine Orientierungsmacht mehr, wie sie es bei allen Differenzen zwischen den USA und Europa während des Kalten Krieges und nach dem Kalten Krieg waren", sagte Perthes der Nachrichtenagentur AFP vor dem Start der 54. Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag. "Erste Konsequenz für Europa ist, dass wir unsere eigene Verständigung darüber, was die strategischen Herausforderungen sind, verbessern müssen."

