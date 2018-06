Berlin (AFP) Neue Mängel am Frachtflugzeug A400M: In den Flügeln des Airbus-Fliegers sind neben Korrosion nun auch Risse festgestellt worden, wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in seiner neuen Ausgabe berichtet. Der Konzern versandte demnach wegen neuer Defekte an der Aufhängung der Triebwerke eine Sicherheitswarnung an die Betreibernationen.

