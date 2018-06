Berlin (AFP) Der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel hat nach Angaben seiner Zeitung das Gefängnis in Istanbul verlassen können. Die Zeitung meldete am Freitag unter Berufung auf seinen Anwalt Veysel Ok, dass der 44-Jährige am Nachmittag das Gefängnis Silivri verlassen habe. Ok veröffentlichte auf Twitter ein Foto, auf dem Yücel seine Frau Dilek Mayatürk umarmt. Ein Gericht hatte zuvor die Entlassung von Yücel aus der U-Haft angeordnet.

