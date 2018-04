Berlin (AFP) Nach seiner Freilassung aus türkischer Haft hat "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel seinen Unterstützern gedankt. "Ich danke allen, die in dieser ganzen Zeit (...) an meiner Seite standen", sagte der deutsch-türkische Journalist in einem am Freitagabend im Internet veröffentlichten Video. Er nannte unter anderem seine Frau und Familie, die Bundesregierung, seinen Arbeitgeber "Die Welt" und seine Anwälte.

