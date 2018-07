Pompano Beach (AFP) Zwei Tage nach dem Massaker an einer Schule in Florida hat US-Präsident Donald Trump ein nahegelegenes Krankenhaus besucht. Trump traf am Freitagabend (Ortszeit) mit seiner Frau Melania in der Klinik Broward Health North in Pompano Beach ein, wo einige der Verletzten behandelt werden, wie das Weiße Haus mitteilte. Demnach wollte sich der Präsident bei den Ärzten und Pflegern für ihren Einsatz nach dem Blutbad bedanken.

