Berlin (AFP) Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert für Kinder und Jugendliche eine kostenlose Nutzung von Bus und Bahn. "Für alle Kinder und Jugendlichen muss der Nahverkehr bundesweit kostenfrei sein", verlangte er in der "Bild am Sonntag". Finanziert werden soll dies aus den derzeitigen Geldern für die Schülertickets und aus dem Bundeshaushalt. "Das ist machbar und sinnvoll", so der Grünen-Politiker.

