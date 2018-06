Rio de Janeiro (AFP) Unbekannte haben einen Anführer von einer der mächtigsten brasilianischen Verbrecherbanden sowie einen seiner Helfer ermordet. Rogério Jeremias de Simone alias Gegê do Mangue und sein Gefolgsmann Fabiano Alves de Souza seien per Kopfschuss getötet, ihre Augen ausgestochen worden, berichtete örtliche Medien am Sonntag. Die Polizei geht von einem Hinterhalt einer rivalisierenden Bande oder von einer internen Abrechnung aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.