Berlin (AFP) Sie ist der Schrecken zahlreicher Kommunen und Dieselfahrer: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) klagt quer durch die Republik, damit Städte die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide einhalten. Im Kampf für sauberere Luft will die DUH Fahrverbote für Dieselautos erreichen, die die Grenzwerte nur auf dem Papier, nicht aber in der Realität erreichen. Und das sind nach ihren Messungen so gut wie alle getesteten Fahrzeuge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.